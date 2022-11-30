Bir mahalle kuduz şüphesi nedeniyle karantinaya alındı

İHA’nın haberine göre; Bandırma'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun 2022/02 kararı gereğince Levent Mahallesi'nde şüpheli bir şekilde ölümü gerçekleşen sokak hayvanı nedeniyle söz konusu alan "Kuduz Şüpheli Bölge" olarak ilan edildi.

Kesin sonuçlar çıkıncaya kadar karantinanın devam edeceği bildirildi. Karantina süreci boyunca sahipli köpeklerin herhangi bir araç dışında bölgede dolaştırılmaması gerektiğine değinilirken, "Temas tespit çalışmaları için görevlendirilen personeller tarafından gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlar aracılığıyla yapılan uyarıları dikkate almalarını rica ederiz" şeklinde uyarıda bulunuldu.