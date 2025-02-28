Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! Herkesi ilgilendiren 'zorunluluk'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dolandırıcılık vakalarının artması üzerine dijital bankacılık işlemlerinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına önemli bir adım attı. 1 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte tüm EFT ve havale işlemlerinde artık çift taraflı doğrulama sistemi zorunlu olacak.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

BDDK'nın yeni düzenlemesi, yarından itibaren hem mobil hem de internet bankacılığı üzerinden yapılan para transferlerinde çift doğrulama sistemini zorunlu hale getiriyor. Bu sistem sayesinde, kullanıcıların finansal işlemleri sırasında ek güvenlik önlemleri devralacak ve dolandırıcılık riskleri minimuma indirilecek.

TÜM BANKALARDA YARINDAN İTİBAREN ZORUNLU

Türkiye genelinde faaliyet gösteren kamu ve özel tüm bankaların bu sistemi uygulaması zorunlu hale gelecek. BDDK, müşterilerin hesap güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme sistemleri kullanmaları, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları ve banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı. Yeni sistemin, dijital finans dünyasında dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olması bekleniyor.

ÇİFT DOĞRULAMA SİSTEMİ NEDİR?

Çift doğrulama sistemi, para transferi yaparken ek bir güvenlik katmanı oluşturur. İşlem yapacak olan kullanıcılar, sadece şifreleriyle değil, aynı zamanda telefonlarına gelen bir kod veya biyometrik doğrulama gibi ek bir yöntemle de kimliklerini doğrulamak zorunda kalacaklar.

EK GÜVENLİK ADIMLARI DEVREYE GİRECEK

IBAN'la para transferi sırasında işlemin ek adımlarında, dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi güvenlik tehditlerine karşı önemli bir koruma sağlanacak. Kullanıcılar, para gönderme işlemi sırasında SMS taraması, mobil onay veya biyometrik kimlik ayrıntıları gibi ek güvenlik katmanlarıyla işlemlerini gerçekleştirecek.