Bankacılık sektörünün aktifleri nisanda 16,4 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 14,2 artarak 16 trilyon 384,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün aktifleri nisanda 16,4 trilyon lira oldu

BDDK tarafından, Nisan 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, nisanda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 16 trilyon 384 milyar 707 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 2 trilyon 37 milyar 317 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 14,2 oldu.

Nisanda 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 17,6 artarak 8 trilyon 911 milyar 84 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 17,2 yükselerek 2 trilyon 779 milyar 29 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,86 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, nisanda 2022 sonuna göre yüzde 16,8 artarak 10 trilyon 350 milyar 23 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 11,4 artışla 1 trilyon 565 milyar 468 milyon liraya ulaştı. Sektörün nisan sonu itibarıyla dönem net karı 144 milyar 699 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Yeniçeri Hamamı için Edirnelilerden çağrı Kültür Sanat
Yeniçeri Hamamı için Edirnelilerden çağrı
Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler Yaşam
Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Trabzonspor'da flaş Kourbelis gelişmesi. Türkiye'ye geliyor Spor
Trabzonspor'da flaş Kourbelis gelişmesi. Türkiye'ye geliyor
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı Dünya
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı
Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı Dünya
Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı
İşte fit kalmak için 7 beslenme önerisi Sağlık
İşte fit kalmak için 7 beslenme önerisi