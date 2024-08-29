Bankacılık sektörünün karı düşüştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı veriler kapsamında, Bankacılık sektörünün Temmuz ayında 2023’ün aynı ayına kıyasla net kârı yüzde 15,1 azalışla 34 milyar 689 milyon lira oldu.

BDDK raporu çerçevesinde, net kâr 2024’ün ilk 7 ayında 348 milyar 717 milyon lirayı gördü. 2023’ün aynı döneminde net kar 293,4 milyar lira düzeyindeydi. bulunuyordu.

Temmuzda Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 28 trilyon 550 milyar 878 milyon lira oldu.. Sektörün aktif toplamı 2023 sene sonuna kıyasla 4 trilyon 999 milyar 991 milyon lira artış gösterdi.