Gündelik yaşamda hijyen sağlamak amacıyla başvurulan geleneksel banyo temizlik yöntemleri, farkında olmadan ciddi bir sağlık tehdidine dönüştü.

Kapalı ve nemli ortamlarda kullanılan klor bazlı ağartıcılar ve amonyak içeren ürünlerin neden olduğu keskin "temizlik kokusu" uzmanlara göre, bir zehir uyarısı niteliğindeydi.

Yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, bu ürünlerin havaya saldığı Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler) olarak adlandırılan kimyasalların, iç mekân hava kirliliğini dış mekândan kat kat daha fazla artırdığını belirledi.

ULUSLARARASI AJANSLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), temizlik ürünlerinin içeriğinde sıkça rastlanan Formaldehit ve Benzen gibi bazı VOC'leri kanserojen olarak sınıflandırdı. Bu maddelere özellikle banyo gibi küçük ve havalandırması kısıtlı alanlarda maruz kalmanın, uzun vadede kanser riskini yükselttiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen araştırmalar da bu endişeleri destekledi.

Norveç’te 6 binden fazla kişi üzerinde gerçekleştirilen uzun soluklu bir çalışma, evlerinde düzenli olarak kimyasal temizlik ürünleri kullanan bireylerde, özellikle kadınlarda, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) riskinin belirgin şekilde arttığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu kimyasallara 20 yıl boyunca maruz kalmanın, günde bir paket sigara içmeye eşdeğer akciğer hasarına yol açabileceğini ifade etti.

YABANCI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ BİLİMSEL VERİLERİ DOĞRULADI

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) eski baş bilim insanı Dr. Alan Stern, temizlik ürünlerindeki kimyasal tehlikeye dikkat çekti:

"İnsanlar çoğu zaman, sıradan temizlik ürünlerinin içinde gizlenen tehlikelerin farkında olmuyor. Formaldehit, toluen ve ftalatlar gibi maddeler, kapalı alanlarda hızla birikerek solunum yollarını tahriş ediyor ve kronik maruziyetle birlikte akciğer ve kan kanserleri riskini artırabilir"

Aynı zamanda, çevre kimyasalları ve halk sağlığı uzmanı olan Prof. Dr. Christina T. Lisk de konuya ilişkin yorum yaptı:

"Temizlik ürünlerinin etiketlerinde yer alan 'parfüm' veya 'koku' ibareleri, genellikle endokrin (hormon) sistemini bozan ftalatları gizler. Bu kimyasallar, üreme sağlığını olumsuz etkilemenin yanı sıra, bilimsel verilerle meme ve prostat kanseri gibi bazı kanser türleriyle de bağlantılı bulundu. Tüketicilerin, düşük VOC içeren ve kokusuz ürünleri tercih etmesi acil bir halk sağlığı meselesi haline geldi"

Uzmanlar, kullanıcıları bu tehlikeli kimyasalların birbiriyle karıştırılması sonucu ortaya çıkan zehirli gazlara karşı da sert bir dille uyardı.

Çamaşır suyu (klor) ile amonyak içeren temizleyicilerin karıştırılması, ölümcül sonuçlar doğurabilecek kloramin gazı ortaya çıkardığı, bu gazın da uzun vadede solunum yolları kanseri riskini yükselttiği bildirildi.