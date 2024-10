Bar önünde bir kişiyi vuran adam tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir barın önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu A.P. (20) ile alkollü olarak bara girmek istediği iddia edilen Y.M. (29) arasında tartışma çıktı. Y.M. tartışma sırasında tabancayla ateş ederek A.P.'yi bacağından yaraladı. Olay sırasında bar işletmecisi M.Y. de olaylar büyümesin diye havaya tüfekle ateş açtı. Özel bir hastaneye kaldırılan A.P. tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan Y.M. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tüfekle havaya ateş açan bar işletmecisi de polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan Y.M. ve M.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Y. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.M. ise silahla yaralama olayından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.