Barcelona 4 sezon sonra şampiyonluğa koşuyor

Editör: Hamza Özalkuş

La Liga'da Barcelona, Elche ile mücadele etti.

Elche'yi deplasmanda 4-0 yendi.

Galibiyeti getiren golleri, Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Ferran Torres (Dk. 70) attı.

FARKI AÇIYOR

Bu sonuçla Barcelona 27 maçla 71 puanla lider konumunda yer alıyor.

En yakın takipçisi 26 maç sonunda 56 puan yapan Real Madrid.

4 YIL SONRA...

Barcelona, Xavi yönetiminde 4 yıl aranın ardından La Liga'da şampiyonluğa koşuyor.

Ayrıca eğer Barcelona şampiyon olursa, Messi'nin ayrılığının ardından ilk şampiyonluğunu yaşamış olacak.

GERİ DÖNECEK İDDİASI

PSG'nin yıldızı Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği iddia ediliyor.