Barcelona ve Real Madrid, Yamal için birlik oldu

İspanya La Liga’da El Clasico’nun yankıları sürerken, Real Madrid ve La Liga, Barcelona’nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal’a yönelik yapılan ırkçı hakaretleri kınadı. 77. dakikada attığı gol sonrası adını formasının arkasında göstererek kutlama yapan Yamal, bazı taraftarların sözlü tacizine maruz kaldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Real Madrid taraftarlarının genç oyuncuya ırkçı tezahüratlarda bulunduğu görülüyor.

Irkçı Davranışlara Karşı Yasal İşlem Başlatıldı

La Liga, olayın ardından yaptığı açıklamada, ırkçı hakaret ve jestlerin Ulusal Polis Bilgi Tugayı’nın Nefret Suçları Bölümü'ne ve Devlet Başsavcılığı'nın Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele birimine bildirileceğini duyurdu. La Liga’nın açıklamasında, “Bernabeu Stadyumu’nda yaşanan bu olayları şiddetle kınıyoruz. Sahalarda ve stadyum dışında her türlü ırkçılığın ve nefretin kökünü kazımaya kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

Real Madrid de kulüp olarak konuyu ciddiyetle ele aldıklarını belirterek, hakaretleri yapan taraftarların tespit edilmesi için soruşturma başlattıklarını duyurdu. Kulüp açıklamasında, “Real Madrid, futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve bir grup taraftarın bu hakaretleri nedeniyle derin üzüntü duyuyor” denildi.

Artan Irkçılık Vakasına Karşı Önlemler

İspanyol Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga, ırkçılık vakalarındaki artışa karşı kısmi stadyum kapatma gibi önlemler alıyor. Geçtiğimiz hafta Real Madridli Vinicius Jr.'a yönelik nefret ve ırkçılık kampanyası yürüten dört kişi tutuklanmıştı. Bu artan vakalar, İspanyol futbolunda ırkçılıkla mücadelenin ciddiyetini ortaya koyuyor.