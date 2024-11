Barcelona’da Real Sociedad maçında Lewandowski'ye verilen skandal ofsayt kararına tepkiler dinmek bilmiyor

Barcelona ile Real Sociedad arasında oynanan maçta Robert Lewandowski’nin attığı gol, VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak, VAR’ın sunduğu görüntülerde Lewandowski’nin ayağının savunma oyuncusu Nayef Aguerd’in ayağını geçtiği iddia edilse de yeni bir açıdan çekilen görüntüler, Lewandowski’nin ayağının savunma oyuncusunun gerisinde olduğunu gösterdi. Bu gelişme üzerine Barcelona, Teknik Hakemler Kurulu’ndan açıklama beklediğini belirtti.

VAR’ın Hatası mı? Tartışmalar Büyüyor

VAR tarafından sunulan yarı otomatik ofsayt teknolojisi (SAOT) ile ilgili tartışmalar, görüntülerin doğruluğu üzerine yoğunlaştı. İspanyol futbolunda video hakem sisteminden sorumlu olan eski hakem Clos Gómez, teknolojinin doğruluğunu savunarak VAR kararının arkasında durdu. Ancak Barcelona taraftarları, ofsayt kararının geçerli olmadığını savunarak VAR’ın golü yanlış değerlendirdiğini düşünüyor.

Clos Gómez, VAR operatörlerinin gerekli durumlarda çerçeve seçimi yapabileceğini belirterek, bu sayede ofsaytın geçerli olup olmadığının daha doğru bir şekilde tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca Hawk Eye şirketinin geliştirdiği sistemin 50 karelik görüntüler sunduğunu vurgulayan Gómez, karar alma sürecinde insan faktörünün önemine dikkat çekti. Lewandowski’nin ayağının yanlış anlaşılması ihtimaline rağmen, VAR odasında görevli hakemlerin Hawk Eye operatörüyle birlikte doğru çerçeveyi seçme yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

