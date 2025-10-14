Kanat, bek, forvet oynayabilen Galatasaray'ın joker oyuncusu Barış Alper Yılmaz sezon başında maaşının düşük olduğunu belirterek ayrılmak istedi. Suudi Arabistan ekibi Neom'dan yıllık 10 milyon euro'luk teklif alan oyuncu yönetime ayrılmak istediğini söyledi. Ancak sarı kırmızılılar 40 milyon euro'luk bonservis teklifine karşın Barış Alper Yılmaz'ı bırakmadı. 26 yaşındaki futbolcu bu dönemde antrenmanlara çıkmazken kriz yaşandı. Yaşanan kriz ise Galatasaray'ın oyuncuya verdiği astronomik maaşla çözüldü.

Milli yıldızın maaşında yapılan düzeltme sonrası tüm bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euro kazanacak. Yeni sözleşmede Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücreti 3 milyon euro. Oyuncuya sadakat bonusu 500 bin euro ödenecek. Futbolcu toplamda 20 maç oynaması halinde 2 milyon euro, 20'den fazla gol katkısı yaparsa 500 bin euro bonus kazanacak. Bu anlaşmayla birlikte Barış Alper, Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolcu oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, yeni sözleşmenin oyuncunun sözleşmesinin uzatılmadığını, sadece şartların iyileştirildiğini söyledi. Maldan, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık" diye konuştu.