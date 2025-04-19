Bartın trafiğinde geri vites alarmı: Polis peşlerini bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bartın’da alkol denetiminden kaçan 3 araç, polis kovalamacasıyla yakalandı. Geri manevra yapan alkollü sürücülere ceza kesildi. İki araç teslim edilirken, biri otoparka çekildi.

Bartın Gölbucağı Kavşağı ve Gölbucağı Sanayi Sitesi arasında alkol uygulaması yapan polis ekipleri, alkollü sürücülerin kabusu oldu. Son anda polisleri fark eden sürücüler, geri manevra yaparak uygulama noktasından kaçtı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde polisi gören 3 araç sürücüsü, geri geri giderek uygulama noktasından kaçtı.

Araçları fark eden trafik polisleri ise telsiz anonsu ile çevredeki polisleri bilgilendirerek uygulamadan kaçan araçları ihbar etti. Telsiz anonsu üzerine ise uygulama noktası yakınındaki ekipler harekete geçerek, kaçan araçların peşine düştü. Uyulamadan kaçan 3 aracın da sürücüsü yakalanırken, sürücüler kaçan sürücülerin ise alkollü olduğu belirlendi.

Sürücülere çeşitli maddelerden de para cezası kesilirken, araçlardan ikisi alkolsüz sürücülere teslim esildi. Bir araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi

Bartın trafiğinde geri vites alarmı: Polis peşlerini bırakmadı

Bartın trafiğinde geri vites alarmı: Polis peşlerini bırakmadı

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