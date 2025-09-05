Bartın'da kayalıklarda can pazarı! Orman işçileri alevlerin arasında kaldı

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 orman işçisi, sarp kayalık alanda soğutma çalışması yaparken rüzgarın etkisiyle bir anda alevler yayılarak yükselmeye başladı. Alevlerin arasında kalan işçiler, can havliyle kayalıklara tırmanarak canlarını kurtardılar.

Geçen pazar günü Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, 3 helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangının ardından bölgede sarp kayalık arazide soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Dün akşam saatlerinde, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı işçiler, soğutma çalışması yaparken tehlike atlattı. Kayalık alanda çalışma yapan 3 işçi, rüzgarla bir anda büyüyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. İşçilerin panik anları ve kayalıklardan tırmanarak uzaklaşmaları, Orman İşletme Müdürlüğü'nün dron kamerasına yansıdı.

