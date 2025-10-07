Bartın'da piknikçilere müjde! Yasak sona erdi: Bartın Valiliği duyurdu

Bartın Valiliği, yaz sıcakları nedeniyle 30 Temmuz'da uygulamaya koyduğu ormanlık alanlar ve mesire yerlerindeki mangal ve ateş yakma yasağını 7 Ekim itibarıyla kaldırdığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan son açıklamada, il genelinde olası orman yangınlarının önüne geçmek için 30 Temmuz 2025 tarihinde alınan ek tedbirlerin hatırlatması yapıldı. Bu tarihte, orman parkları, tabiat parkları, millet ve kent ormanları dahil olmak üzere orman içi veya ormana bitişik tüm yol kenarları, piknik ve mesire yerleri ile kır tesislerinde mangal ve semaver yakılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtilmişti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu yasakların bugün itibarıyla sona erdiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yaz mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı oluşabilecek orman yangını risklerinin en aza indirilebilmesi, ormanlarımızın yangınlara karşı korunması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için 30 Temmuz 2025 tarihinde 'Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan Ek Tedbirler', yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 Ekim 2025 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır."

