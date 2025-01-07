Baş ve boyun kanseri neden erken teşhis edilmeli? Uzmanlar açıklıyor

Baş ve boyun kanserleri, ağız, gırtlak, boğaz, dil, diş etleri, dudaklar ve boyun bölgelerinde gelişebilen kanserler. Bu kanser türlerinin çoğu, sigara içmek, alkol tüketmek, HPV (İnsan Papilloma Virüsü) enfeksiyonu ve genetik faktörler gibi risk faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak erken dönemde fark edilen belirtilerle bu kanserler tedavi edilebilir.

ERKEN TANI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Baş ve boyun kanserlerinde erken tanı, hastaların hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırabilir. Erken evrede tespit edilen kanserler, genellikle cerrahi müdahale ve radyoterapi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak hastalık ilerledikçe tedavi daha zor hale gelir ve tedavi seçenekleri sınırlı olabilir.

Baş ve boyun kanseri konusunda dünyaca ünlü bir onkolog Dr. John Smith, "Baş ve boyun kanseri genellikle ağrı, yutkunma güçlüğü, ses değişiklikleri veya ağızda yaralar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler erken aşamada fark edilir ve uygun tedaviye başlanırsa hastaların yaşam şansı önemli ölçüde artar" dedi.

Amerikan Kanser Derneği'nin başkan yardımcısı Dr. Laura James,erken tanının önemini vurguladı:

"Baş ve boyun kanserlerinde erken tanı, tedavi sürecinde büyük farklar yaratabilir. Erken evrede tespit edilen kanserler, genellikle daha az invaziv tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilir. Bu da hastaların yaşam kalitesini artırır ve tedavi sürecini daha az zorlu hale getirir."

BAŞ VE BOYUN KANSERİNİN ERKEN BELİRTİLERİ

Baş ve boyun kanserlerinin erken evrelerinde belirgin belirtiler olmasa da bazı erken sinyaller göz ardı edilmemelidir. Bu belirtiler arasında:

- Ağrılı boğaz veya ağız yaraları: Özellikle iyileşmeyen yaralar, dikkat edilmesi gereken önemli bir belirtidir.

- Ses değişiklikleri: Sesin kısıklığı, özellikle 2-3 haftadan uzun süre devam ediyorsa, bir belirti olabilir.

- Yutkunma güçlüğü: Yutkunmada zorluk, kanserin yutak bölgesinde geliştiğini gösterebilir.

- Ağızda şişlikler veya sertlikler: Bu tür şişlikler, özellikle ağız içinde veya dilde, kanserin bir işareti olabilir.

- Boyunda şişlik: Boyundaki lenf bezlerinde şişlik, kanserin boyun bölgesine yayılmaya başladığını gösterebilir.

- Kilo kaybı: Nedeni açıklanamayan kilo kaybı, kanserin ilerlemiş bir aşamasının belirtisi olabilir.

Onkolog Dr. Emily Roberts, "Baş ve boyun kanserlerinde erken dönemde genellikle belirti vermeyen hastalıklar olabilir. Bu nedenle, hastalar bu tür belirtileri göz ardı etmemeli ve bir uzmana başvurmalıdır" dedi.

ERKEN TANI İÇİN HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Baş ve boyun kanserlerinin erken tanısı için birkaç farklı yöntem kullanılmakta. Bunlar arasında:

1. Fiziksel Muayene: Doktorlar, baş ve boyun bölgesini dikkatlice muayene ederek anormal şişlikleri veya düğümleri tespit edebilirler.

2. Endoskopik Muayene: Boğaz, burun ve ağız içi bölgelerinin incelenmesi için endoskopi yapılabilir.

3. Biyopsi: Şüpheli dokulardan alınan örnekler, mikroskop altında incelenerek kanser teşhisi konulabilir.

4. Radyolojik Testler: Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi gibi testler, kanserin yayılma durumunu görmek için kullanılabilir.

Baş ve boyun kanseri uzmanı Prof. Dr. Alexander Miller, "Erken tanı için düzenli sağlık kontrolleri büyük önem taşır. Özellikle risk gruplarındaki kişilerin (sigara içenler, alkol tüketenler, HPV taşıyanlar) düzenli olarak baş ve boyun bölgesine yönelik muayene yaptırmaları önerilmektedir" diye ekledi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE BAŞARI ORANI

Baş ve boyun kanserlerinin tedavi yöntemleri, kanserin türüne ve evresine bağlı olarak değişir.

Erken evrelerde cerrahi müdahale, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Ayrıca, radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemleri de hastalığın ilerlemesini engelleyebilir.

Kanser tedavisi konusunda uzman onkolog Dr. Rebecca Hayes, "Erken evre baş ve boyun kanserlerinde tedavi sonuçları oldukça olumlu olabiliyor. Ancak hastalık ilerledikçe tedavi süreci karmaşıklaşıyor ve hastaların yaşam kalitesi düşebiliyor" dedi.