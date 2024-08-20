Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığı işlem yaptığı tespit edilenlere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli İzmir Bursa ve Şırnak'ta yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, rüşvetten kazanılan paranın yaklaşık 1 milyon lira olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı yönündeki iddialarla alakalı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvetle usulsüz tapu işlemleri yapıldığı, Tapu Müdürlüğünde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği ve emlakçıların rüşveti Tapu Müdürlüğünde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı belirlendi. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira rüşvet aldığı tespit edildi.

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17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'da yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğünde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 Tapu Müdürü, 2 Tapu Müdür Yardımcısı ve 2 Tapu Memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin adliyeye gönderildi.

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