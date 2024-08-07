Başıboş sokak köpekleri saldırdı. Çocuklar korkudan nereye kaçacağını bilemedi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yoldan geçmeye çalışan üç çocuk başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Sokaktaki bir kadın, çocukları köpeklerden kurtarırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ceylanpınar ilçesi Seydo Atilla Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yatan başıboş köpekler, yoldan geçen üç çocuğa saldırdı.

Olayı gören bir kadın, köpekleri uzaklaştırıp çocukları saldırıdan korumaya çalıştı.

Çocuklar korkuyla sokaktan uzaklaşırken, yaşananlar ise bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.