Başkan Aras Sürdürülebilirlik Kongresi’ne katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Türkiye'de ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Sürdürülebilirlik Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, Sürdürülebilirlik Yaşam ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenirken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yeniden Yönetim ve Katılım" konulu panelde konuşan Başkan Aras, Muğla'nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yönetildiğini vurguladı.

"Muğla'nın dinamiklerine uygun hedefler belirliyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras belediye olarak sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Muğlamızı kendi dinamiklerine uygun sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yönetiyoruz. Turizm, tarım ve ekoloji bizim için hayati öneme sahip. Bu alanlarda sürdürülebilirliği sağlamak, geleceğimiz için kritik. Özellikle turizm ve tarım sektörlerinde, kaynakları tüketmeden yaşamayı öğrenmek büyü önem taşıyor."

"Su kaynakları ranta kurban edilmemeli"

Başkan Aras, su kaynaklarının korunmasının sürdürülebilirlik açısından kilit bir rol oynadığını belirtti. Muğla'daki mermer ocakları ve termik santrallerin su tüketimine dikkat çekerek, bu alanlarda mücadele verdiklerini aktardı. Aras, "220'ye yakın çevre ve imar davası açtık. Su kaynaklarımızın ranta kurban edilmemesi için çalışıyoruz. Ayrıca, vahşi avcılık ve kuraklık gibi sorunlar da sürdürülebilirlik önündeki en büyük engeller"

"Kitlesel göçler sürdürülebilirlik için tehdit oluşturuyor"

Göç sorununa da değinen Başkan Aras, kitlesel göçlerin hem Türkiye, hem de Muğla için sürdürülebilirlik açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Nüfus artışının bölgenin taşıma kapasitesini aştığını ifade eden Aras, "Her bölgenin kendine ait bir taşıma kapasitesi var. O kapasiteyi aşarsanız sürdürülebilirlikten söz edemezsiniz. Göçler, kaynaklarımızı tehdit ediyor ve kültürümüzü koruyamazsak turizmi de koruyamayız" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz doğal kaynaklarımızı ve kültürümüzü korumak"

Muğla'nın doğal ve kültürel değerlerinin korunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Başkan Aras, bu amaçla kent halkını karar süreçlerine daha fazla dahil etmeyi planladıklarını söyledi. "Sivil toplum kuruluşlarını ve kent konseylerini daha fazla devreye sokmak zorundayız. Ne kadar çok sivil toplum kuruluşu olursa, yerel demokrasiyi o kadar çok hayata geçiririz" diyerek, katılımcı yönetim anlayışına verdikleri önemi vurguladı.

"Halkla planlama için MUPA'yı kurduk"

Muğla'da sürdürülebilirlik politikalarını halkla birlikte planlayabilmek adına Muğla Planlama Ajansı'nı (MUPA) kurduklarını ifade eden Başkan Aras, kent halkının kendi geleceğiyle ilgili kararlara ortak olma isteğinin altını çizdi. Sürdürülebilir bir Muğla hedefi doğrultusunda, doğal kaynakların korunması ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Başkan Aras, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.