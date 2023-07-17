Baskın yapılan hırsızın evinden çıkanlar şoke etti

Elazığ’da jandarma tarafına evine baskın düzenlenen hırsızın evinden piyasa tüfeğinden el bombasına kadar birçok suç aleti ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Baskın yapılan hırsızın evinden çıkanlar şoke etti

Elazığ Akçakiraz beldesinde H.Ö.’nün iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine Jandarma Dedektifleri (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin S.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada çalınan malzemeler bulunamazken, bir adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 27 adet piyade tüfeği fişeği, 5 adet 9 milimetre tabanca fişeği, bir adet göz yaşartıcı el bombası, 85 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde özelliği bulunan yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

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Şüpheli hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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