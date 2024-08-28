Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

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BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/671

KARAR NO : 2023/57

Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine, Batman ili Merkez ilçesi, Tilmis köyünde bulunan 2767 ada 1 nolu parsel nolu taşınmaz hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış, 26/01/2023 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen 59923496636 T.C. kimlik nolu, İsa ve Zeynep oğlu, Batman 08/09/1976 doğumlu MEHMET ŞEH AKIN'a gerekçeli karar ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içinde gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olacağı ve istinaf başvuru sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.02/08/2024

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