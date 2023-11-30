Batman'da 11 mahalle için afet bölgesi kararı

Yurtta eskisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, bazı kentlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Batman'da kuvvetli yağışlardan etkilenen 11 mahalle, afet bölgesi ilan edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Bayındır, Cudi, Çamlıca, GAP, Gültepe, Huzur, Hürriyet, İluh, Karşıyaka, Petrol ve Seyitler Mahallesi’nin, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 30.11.2023 tarih ve 76721 sayılı onayı ile "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

11 MAHALLE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Açıklamada, 7269 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre hazırlanan "Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik"in 5. maddesinin (a) fıkrası gereğince, “Afet Bölgesi” ilan edilen mahallelerde yeniden yapılacak incelemelerde selden etkilenen ev ve işyeri sahiplerinin de afetzede olarak kabul edileceği bildirildi.