Batman'da 11 mahalle için afet bölgesi kararı

Batman Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen 11 mahallenin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Batman'da 11 mahalle için afet bölgesi kararı

Yurtta eskisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, bazı kentlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Batman'da kuvvetli yağışlardan etkilenen 11 mahalle, afet bölgesi ilan edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Bayındır, Cudi, Çamlıca, GAP, Gültepe, Huzur, Hürriyet, İluh, Karşıyaka, Petrol ve Seyitler Mahallesi’nin, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 30.11.2023 tarih ve 76721 sayılı onayı ile "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

11 MAHALLE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Açıklamada, 7269 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre hazırlanan "Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik"in 5. maddesinin (a) fıkrası gereğince, “Afet Bölgesi” ilan edilen mahallelerde yeniden yapılacak incelemelerde selden etkilenen ev ve işyeri sahiplerinin de afetzede olarak kabul edileceği bildirildi.

aw088296-02.jpgaw088296-01.jpg

Öne Çıkanlar
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Cildi yağlı olanlar için maske kürleri Sağlık
Cildi yağlı olanlar için maske kürleri
Zerrin Özer'den üzücü haber. Darülaceze'de tedavi altındaydı Magazin
Zerrin Özer'den üzücü haber. Darülaceze'de tedavi altındaydı
Bir evde onlaca muşta ve sustalı bıçak ele geçirildi Gündem
Bir evde onlaca muşta ve sustalı bıçak ele geçirildi
Yabancı uyruklu şahıs yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı Gündem
Yabancı uyruklu şahıs yuttuğu uyuşturucular ile yakalandı
FIFA dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada Spor
FIFA dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada
Konforlu uykunun şifresi çözüldü. Bunu yapan mışıl mışıl uyuyacak Gündem
Konforlu uykunun şifresi çözüldü. Bunu yapan mışıl mışıl uyuyacak
Tuzu nasıl azaltabiliriz azaltmazsak ne olur Sağlık
Tuzu nasıl azaltabiliriz azaltmazsak ne olur