Batman’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Batman'ın Sason ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Batman’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Sason ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış etkili oldu. İlçede şiddetli yağış ve akabinde yağan dolu, köy yollarını ulaşıma kapattı, meyve bahçelerine zarar verdi. Dortböluk, İncesu ve Derince köylerinde dere yatakları taştı, arazilerde heyelan meydana geldi.

aw898121-02.jpgCeviz büyüklüğünde yağan dolu ise tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Yağışların ardından dere yataklarında kabaran sel sularını cep telefonu kameralarıyla kaydeden bazı köylüler, yağışın özellikle tarım arazilerinde zarara neden olduğunu belirtti. (İHA)

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