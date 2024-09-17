Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2022/454 Esas
KARAR NO : 2023/489
Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜ ile; Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kavacık Köyü, 107 ada 36 parsel sayılı taşınmazın, IR1 olarak adlandırılan 3.125,94 m2'lik kısmı üzerinde, B harfi 225,00 m2, 3.125,94 m2 kısmının kamulaştırma bedeli ve mülkiyetinin kamulaştırılmasına karar verilen 225,00 m2 kısmın toplam kamulaştırma bedelinin 11.170,46TL olduğunun TESPİTİNE,
Davalılar Musa, Kurban ve Karip'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02089443