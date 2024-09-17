Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 / 00:01

BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/454 Esas

KARAR NO : 2023/489

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜ ile; Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kavacık Köyü, 107 ada 36 parsel sayılı taşınmazın, IR1 olarak adlandırılan 3.125,94 m2'lik kısmı üzerinde, B harfi 225,00 m2, 3.125,94 m2 kısmının kamulaştırma bedeli ve mülkiyetinin kamulaştırılmasına karar verilen 225,00 m2 kısmın toplam kamulaştırma bedelinin 11.170,46TL olduğunun TESPİTİNE,

Davalılar Musa, Kurban ve Karip'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02089443