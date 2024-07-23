Bayburt Belediyesi Başkanlığı İhale İlanı

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Madde 1-

Mülkiyeti Belediyemize ait 3.Maddede detayları belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası otogar binasında bulunan 7 nolu otobüs yazıhanesinin 09.07.2024 tarih ve 260 nolu Belediye Meclisinin ve 12.07.2024 tarih ve 171 nolu Belediye Encümeninin kararına istinaden 5 yıllığına kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır. Mülkiyeti Belediyemize ait 4.Maddede detayları belirtilen ilimizin çeşitli Mahallelerinde bulunan 9 adet arsanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- İhale 05.08.2024 Pazartesi günü Saat: 14:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3 - Kiraya Verilecek Olan Otobüs Yazıhanesinin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:



S.N Mevki

Mahalle

Cinsi 1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV HARİÇ) Geçici Teminat

Bedeli Kira

Süresi İhale Doküman Bedeli 1 Şehirlerarası otogar binasında bulunan 7 nolu otobüs yazıhanesi Otobüs Yazıhanesi 25.000,00 –TL+KDV 7.500,00.-TL 5 YIL 1.000,00 TL

Madde 4- Satılacak Olan Arsaların Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı:



S.N Mevki

Cinsi

Ada

Parsel m2 MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ Geçici Teminat

Bedeli İhale Doküman Bedeli ŞİNGAH MAHALLESİ Arsa 1082 2 2.830,76 5.661.520,00 TL 169.845,60.-TL 1.000,00 TL ZAHİT MAHALLESİ Arsa 1043 3 1.224,88 2.694.736,00-TL 80.842,08.-TL 1.000,00 TL ZAHİT MAHALLESİ Arsa 1360 2 986,83 1.973.660,00 TL 59.209,80.-TL 1.000,00 TL ZAHİT MAHALLESİ Arsa 1360 3 1.019,38 2.038.760,00 TL 61.162,80.-TL 1.000,00 TL ZAHİT MAHALLESİ Arsa 786 58 1.367,94 2.735.880,00 TL 82.076,40.-TL 1.000,00 TL ZAHİT MAHALLESİ Arsa 786 59 1.000,00 2.000.000,00 TL 60.000,00.-TL 1.000,00 TL ZAHİT MAHALLESİ Arsa 786 60 1.000,00 2.000.000,00 TL 60.000,00.-TL 1.000,00 TL ŞİNGAH MAHALLESİ Arsa 67 1 75,34 75.340,00 TL 2.260,20.-TL 1.000,00 TL ESENTEPE MAHALLESİ Arsa 1279 7 113,60 68.160,00 TL 2.044,80.-TL 1.000,00 TL

Madde 5 –Kiralama ihalesi yapılacak işletmenin 1.yıla ait Kira Bedeli, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.

Madde 6 – Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.



a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

Tebligat Adres Beyanı İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Geçici Teminat dekontu. Nüfus cüzdan fotokopisi İkametgâh ilmühaberi İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı) Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan (B1-D1-F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olması şarttır. Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Bayburt belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde herhangi bir ticari faaliyeti olmadığı ve yazıhane veya acentesi bulunmadığına dair Bayburt Belediyesi Ulaşım hizmetleri müdürlüğünden resmi yazı. Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Karayolları taşıma yönetmeliğinin 58/3 maddesi uyarınca Bayburt il sınırları içerisinde geçerli bakanlıktan alınmış izin yazısı.

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

Tebligat Adres Beyanı İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Geçici teminat dekontu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü(Noter onaylı ) Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge. Yetkilinin kimlik fotokopisi. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)

Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan (B1-D1-F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olması şarttır. Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Bayburt belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde herhangi bir ticari faaliyeti olmadığı ve yazıhane veya acentesi bulunmadığına dair Bayburt Belediyesi Ulaşım hizmetleri müdürlüğünden resmi yazı. Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Karayolları taşıma yönetmeliğinin 58/3 maddesi uyarınca Bayburt il sınırları içerisinde geçerli bakanlıktan alınmış izin yazısı

Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Madde 9- İhale Dosyaları 05.08.2024 Pazartesi günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 10- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3. ve 4. maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek ayrı ayrı şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama ve satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064792