Bayburt’ta yaban hayvanları unutulmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta yaban hayvanları unutulmadı

Bayburt'ta dondurucu soğuklar ekipleri harekete geçirdi. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çuval çuval yem bırakıldı.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Müdürlüğü ekiplerince dondurucu soğukların ve ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt'ta yemleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ekipler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çuval çuval yem bıraktı.

Karla kaplı arazide besin bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapan Bayburt DKMP görevlilerince, Uluçayır ve Kurbanpınar köyleri arasındaki ortakol mevkiine yem bırakıldı.

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Yaban hayvanlarının yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmesinin önüne geçildiği bu çalışmayla, ekolojik dengenin bozulmaması ve hayvanların açlıktan telef olmaması amaçlanıyor.

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Bayburt DKMP Müdürlüğünce hem yaz, hem de zorlu kış şartlarında doğaya hayvanlar için yem bırakılacağı, yemleme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Bayburt’ta yaban hayvanları unutulmadı

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