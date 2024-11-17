Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bayburt - Erzurum karayolu için Meteoroloji yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu. Kop Dağı güzergâhında gece saatlerinde yağış başladı. Kar araziyi kaplarken asfaltta kısmen tuttu. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ilgili ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağır tonajlı bazı araçlar zincir takarak yollarına devam etti.

Kentin yüksek rakımlı yaylaları, etkili olan kar yağışıyla birlikte kış mevsimini karşıladı. Özellikle Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı eteklerindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri, yaylalar ve Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

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Soğuk havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının aralıklarla birkaç gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak kaydedildi.