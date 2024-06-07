Bayer Leverkusen’den geleceğe yatırım

Xabi Alonso’un çalıştırdığı ve ligi bu sezon Bayern Münih’in önde bitirerek şampiyon olan Bayer Leverkusen, transfer sezonuna da hızlı giriş yaptı.

Alman kulübü, Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen 19 yaşındaki Jeanuel Belocian’ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Fransa U21 Milli Takımı’nda da forma giyen genç kanat oyuncusu, transferine ilişkin yaptığı açıklamada Leverkusen’in maçlarını televizyondan izlerken çok etkilendiğini ve stadyumda taraftarların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.