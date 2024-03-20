Bayern Münih'e Sacha Boey şoku

Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcu Saha Boey'i ara transferde Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek almıştı.

Ancak hayal kırıklığı yaşayan Alman kulübüne kötü bir haber daha geldi.

Sacha Boey'in sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldiği ve uzun süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Bayern Münih'ten yapılan resmi açıklamada "FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü" denildi.