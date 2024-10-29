Bayern Münih'te akıllara takılan Sacha Boey gelişmesi! Peki şimdi ne olacak?

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Bayern Münih'te akıllara takılan Sacha Boey gelişmesi! Peki şimdi ne olacak?

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferi sonrası sakatlıklarla uğraşan ve geçen sezon toplamda 14 maç kaçıran Sacha Boey için sevindirici haber geldi. Boey topla antrenmanlara başladı fakat ne zaman oynayacak duruma geleceği merak ediliyor. İşte Boey'in tam anlamıyla sahalara dönene kadar kaçıracağı maç sayısı...

2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 3 yılın ardından önemli bir etki yaratarak bu senenin ocak ayında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Fransız sağ bek, Alman devi ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Sacha Boey, takımın başına Vincent Kompany'nin gelişiyle birlikte kadronun önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Bundesliga'da iki maçta görev alan ve bir de asist yapmayı başaran Sacha Boey daha sonra Eylül ayında antrenmanda sakatlanmıştı. Menisküsünde yırtık tespit edilen Fransız oyuncu ameliyat edilmişti.

Bu tarihten beri forma giyemeyen Sacha Boey sahalara geri döndü. Bayern Münih Sportif Direktörü Christop Freund, "Sacha Boey yeniden topla antrenmanlara başladı, önümüzdeki birkaç gün içinde takımla birlikte antrenmanlara dönecek" ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE 26 MAÇ KAÇIRMIŞ OLACAK

Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezonda da sık sık sakatlıklar yaşayan yıldız oyuncu daha sonra bu sorununu atlamıştı, ancak Bayern Münih'te de sakatlıklar yine sorun olmaya başladı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle toplamda 14 maç kaçıran Sacha Boey, bu sezon ise oynayacak duruma gelene kadar toplamda 12 maç kaçırması bekleniyor.

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