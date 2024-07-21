Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)nden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

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ESAS NO : 2021/50

KARAR NO : 2021/507

Davacı HASAN KURTKANAL tarafından açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Hasan Kurtkanal mirasçılarından İbrahim ve Arzu kızı, 05/08/1962 D.lu 486.....530 TC Kimlik numaralı Hatice KURTKANAL'a tüm araştırmalara rağmen adres bilgisi tespit edilemediği, güncel mernis kaydının da bulunamadığı tespit edilmekle tebligat yapılamamış olup,7201 sayılı Tebligat Kanunu 28 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilerek;

HÜKÜM; İş bu dava dosyasının işlemden kaldırılması tarihinden bu yana aradan 3 ay geçmesi ve süresi içerisinde yenilenmemesi sebebiyle, H.M.K. 150/5.maddesi gereğince DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA ve esasın bu şekilde kapatılmasına,

Dair; tarafların yokluğunda Mahkememizin iş bu kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi nezdinde tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/07/224

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064396