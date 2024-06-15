Bayram temizliği can aldı

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5.Yüce Sokak üzerinde oturan 58 yaşındaki Gülnaz Güler bayram temizliği yapmak için sabah erkenden kalktı. Pencere camlarını silmeye başlayan kadın, dengesini kaybedince düştü. Olaya tanık olan kadının komşuları durumu 112'ye bildirdiler.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri birinci kattan düşen Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Eve gelen kızı annesinin ölüm haberine alınca baygınlık geçirdi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kızı gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kaza anı ise kameraya anbean yansıdı. 2 çocuk annesi Güler’in eşi Mehmet Güler’in de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi.