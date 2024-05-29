Bayramı öncesi kritik uyarılar. Sakın böyle kurbanları almayın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayramı öncesi kritik uyarılar. Sakın böyle kurbanları almayın

Kurban Bayramı öncesinde 'kapak atma' olarak bilinen diş değişimi konusuyla ilgili uyarılar geldi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar kurbanlık seçiminde yoğun bir dönem yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta açılan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcıları buluşturuyor.

Üreticiler, aylarca besledikleri hayvanları satışa sunuyor ve bazılarını şimdiden satmanın sevincini yaşıyor.

Kurbanlık olarak kabul edilebilmesi için koyun ve keçinin bir yaşını, sığır ve mandanın ise iki yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Bu süreçte, büyükbaş hayvanların yaş tespiti ve “kapak atma” olarak bilinen diş değişimi konusu ön plana çıktı.

Büyükbaş hayvanlarda, öndeki alt iki dişin düşüp yerine yeni dişlerin gelmesi, yani "kapak atması", hayvanın kurbanlık olarak seçilmesi için önemli bir kriter olarak gündeme geldi.

Üretici Eşref Şekerli, büyükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için belirli standartların olduğunu belirtti.

Şekerli, Dini açıdan hayvanın iki kameri yılını tamamlamış olması gerektiğini ifade eti.

Bu süreyi tamamlayan hayvanın alttaki iki süt dişinin düşüp yerine kazma dişlerin çıkması, hayvanın iki yaşını doldurduğunu gösterdiği vurgulandı.

Şekerli, kurbanlık hayvan seçerken, hayvanın yaşını doğrulamak için sadece satıcının sözüne güvenmek yerine, bu konuda bilgili bir kişiyle gidip hayvanın çenesini açarak alttaki iki kazma dişin çıktığını kendi gözleriyle görmeleri gerektiğini vurguladı.

Bazı durumlarda, hayvanlar serbest yemleme sistemiyle beslenmiyorsa, diş değişimi süresi 2 ila 4 ay arasında uzayabileceği bildirildi.

Merada otlayan hayvanlar ise bazen 24 aylık olmadan, 22 aylıkken bile öndeki iki kazma dişini çıkarabileceği ifade edildi.

Bu nedenle, kurbanlık hayvan alırken, hayvanın yaşını ve diş durumunu gözlemlemek büyük önem taşıdığının altı çizildi.

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