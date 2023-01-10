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Platonik aşık havai fişekle saldırdı

İstanbul Bayrampaşa’da bir kişi, platonik aşık olduğu Esra I.'nın başkasıyla sevgili olduğunu öğrenince, ilişkiye aracı olduğunu düşündüğü Hatice Ertürk'e havai fişekle saldırdı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:43
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Bayrampaşa’da platonik aşık olduğu kızın başkasıyla sevgili olduğunu öğrenince arkadaşı Hatice Ertürk'ün mağazasına havai fişekle saldırdı

Platonik aşık havai fişekle saldırdı
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Olay Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Fatih Sümer, Esra I.'ya platonik bir şekilde aşıktı. Esra I. ise yakın zamanda bir ilişkiye başladı. Bu birlikteliği öğrenen Fatih Sümer, ilişkiye Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşündü.

Duruma sinirlenen Sümer geçtiğimiz haftalarda Hatice Ertürk'ün mağazasının camına boya attı. Sümer, dün ise Ertürk içerideyken 16 tane havai fişeği ateşleyerek mağazanın içine bıraktı ve kapıyı Ertürk'ün üzerine kapattı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan Sümer'i yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Art arda patlayan havai fişeklerden kendini koruyan Ertürk, şans eseri yaralanmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı sonrasında Esra I., sosyal medya üzerinden Fatih Sümer'e "Neden böyle bir şey yaptın? Kör olabilirdi" diye mesaj yazdı. Fatih Sümer ise bu mesajlara, "Olsun banane" diye cevap verdi.

"DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİNDEN KORKUYORUM"

Saldırıya uğrayan mağaza sahibi Hatice Ertürk, "Bir anda kapı açıldı. 16 tane havai fişeğin olduğu kutu ayaklarımın dibine fırlatıldı ve üzerime kapı kapatılıp kaçıldı. Attığı gibi benim kaçacak alanım kalmadı. Havai fişeklerin hepsi tutuşmaya başladı. Duvarlardan her yere sekince ben koltukta sıkıştım. Masanın içine girmeye çalıştım korunmak için. Çünkü vücuduma temas ettiğini hissettim. Ardından masa devrildi.

Daha sonra masadan parça alıp yüzüme siper ettim. Çok kötü bir saldırıya uğradım. Kendimi çaresiz hissettim. Yapan şahsın yüzündeki öfkeyi o an gördüm. Bildiğim kadarıyla arkadaşıma saplantılı olan biri. Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçlayıp bana zarar vermek istemiş. Birkaç hafta öncesinde de camları kepenkleri kırmızı boyayla boyamıştı. Evet korkuyorum. Çünkü dün yaptıklarından pişman olmadığını ve daha fazla yapabileceğini iddia etti" dedi.

(Kaynak: DHA)

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