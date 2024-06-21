Bazı insanların neden korona olmadığı belli oldu

İngiltere merkezli Imperial College London'ın yürüttüğü bir Kovid-19 bilimsel araştırmasının bir parçası olarak, bilim insanları Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü ile mücadele edebilen kişilerin, sürekli hastalıktan kaçınmalarına yardımcı olan benzersiz bağışıklık tepkilerine sahip olduklarını buldu.

Araştırmacılar, virüse maruz kalmadan önce ve sonra elde edilen bulgulara dayanarak, burun astarındaki yerel bir bağışıklık tepkisinin, bireylerin virüsü tanımasına ve enfeksiyona yol açabilecek bir yer edinmesini engellediğini belirtti.

Araştırma açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hemen virüsü temizleyen bireyler, tipik bir yaygın bağışıklık tepkisi sergilemediler; bunun yerine, burunda daha önce görülmemiş ince, doğuştan gelen bağışıklık tepkileri geliştirdiler. Araştırmacılar, maruz kalmadan önce yüksek düzeyde HLA-DQA2 adlı bir genin bulunmasının, insanların uzun süreli bir enfeksiyonun yayılmasını önlemelerine yardımcı olabileceğini öne sürüyor."