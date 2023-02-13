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Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 22:20
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BDDK bankalara talimat verdi. Kredi kartı kullananlar dikkat. Artık şifre istenecek

Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
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Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartlarıyla ilgili yeni bir kural getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

ARTIK ŞİFRE İSTENECEK

BDDK tarafından bankalara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."

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