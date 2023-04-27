BDDK'dan elektrikli otomobile yönelik kredilerde yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araçlara yönelik kredi koşullarında değişikliğe gitti.

BDDK'dan elektrikli otomobile yönelik kredilerde yeni düzenleme

Yerli elektrikli araçlar için belirlenen kredi limitleri güncellendi.

Buna göre, 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçların satış fiyatının yüzde 70'i oranında, 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

900 bin lira ile 1,8 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 50 kredi oranı ve 36 ay vade belirlenirken, 1,8 ile 2,2 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 30 kredi ve 24 ay vade uygulanacak.

2,2 ile 2,8 milyon TL arasındaki araçlar ise yüzde 20 kredi oranı ve 12 ay vade ile kredi kullanabilecekler.

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