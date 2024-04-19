BDDK'dan yeni değişiklik

Kaynak: AA
BDDK'dan yeni değişiklik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara dair usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

BDDK'nın internet sitesinde bulunan açıklamada, Kurul, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan ve 2018'den beri "250 lira" olarak uygulanan tutarın "1000 lira" olarak güncellenmesine karar verdi.

Yapılan açıklamada, kararın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Kuruluş Birliklerine duyurulması ve kurumun internet sitesinde yayımlanması karar verildiği belirtildi.

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