Bebeğin ormana terk edilmesine ilişkin 2 şüpheliye gözaltı

Kaynak: AA
Bebeğin ormana terk edilmesine ilişkin 2 şüpheliye gözaltı

Bir bebeğin Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 Eylül'de Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda terk edilmiş yeni doğmuş bir erkek bebek bulunmuştu. Bebeği çalıların içinde bulan iki kişi, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği terk eden kişileri yakalamak için hızla harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler S.M. ve R.S. gözaltına alındı. Bu iki zanlıdan birinin kadın olduğu belirtilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Terk edilen bebek, ilçedeki özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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