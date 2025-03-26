Bebek katili için ilginç başvuru!

AKP Grup Toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarından gelen soruları cevapladı. Teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için DEM'e izin çıkmamıştı. Tunç, teröristbaşından gelen aile başvurusuna ilişkin, "aileyle görüşme talebi değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMLERİN HAKKI ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusunun değerlendirildiğini aktardı. Tunç, "Aileden daha evvelden de görüşmeler olmuştu. Hükümlerin hakkı çerçevesi içerisinde değerlendirilecek" dedi.

GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN KONUŞTU

Saraçhane görevini yapan gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin gelen soruya Tunç, "Bunların içerisinde olaylara karışmış eylemlerde bulunanlarla ilgili bir kişi bakımından dosyaların durumunu bilmek lazım gazetecilerin toplum bilgilendirmek için bilgilendirme yapan kişiler eyleme katılmışsa o zaman tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı olarak onların durumlarını bir soralım araştıralım orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil ama durumlarına bir baktıralım" dedi.