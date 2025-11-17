Bel sağlığını korumak, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yanlış vücut mekanikleri sebebiyle giderek daha kritik bir hal aldı.

Dünya genelindeki nöroşirürji ve fizyoterapi uzmanları, omurga sağlığını uzun yıllar boyunca güvence altına almak için herkesin uygulayabileceği 5 temel tavsiyeyi açıkladı.

1. Hareketsizliği Yenmek: Düzenli Egzersizin Önemi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da vurgulandığı üzere, fiziksel aktivite eksikliği kronik bel ağrısının en büyük tetikleyicilerinden biri oldu.

Harvard Tıp Okulu'ndan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eleanor Vance, bel kaslarını güçlü tutmanın omurganın temel destek sistemi olduğunu ifade etti.

Vance, "Sadece yürüyüş ya da hafif yoga değil, core (merkez) kaslarını hedef alan düzenli egzersizlerin, diskler üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azalttığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı" dedi.

2. Oturma Şeklini İyileştirmek: Ergonominin Anahtarı

Uzun saatler boyunca oturmak, omurgaya uygulanan yükü ayakta durmaya kıyasla yüzde 40'a kadar artırdı.

Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi Omurga Merkezi Direktörü Prof. Dr. Klaus Richter, ergonomik bir çalışma ortamının şart olduğunu belirtti.

Prof. Richter, "Kalçaların dizlerden hafifçe yüksekte tutulması ve belin doğal eğrisini destekleyen bir yastık kullanılması, omurlar arası disklerin eşit şekilde yüklenmesini sağladı. Ekranın göz hizasında olması da boyun ve üst sırt gerginliğini önlemede kritik rol oynadı" şeklinde bir açıklamada bulundu.

3. Doğru Kaldırma Tekniği: Ağırlıkla İlişkiyi Yeniden Kurmak

Yanlış yük kaldırma, ani bel sakatlıklarının en yaygın sebebi olarak kayıtlara geçti. New York'taki Hospital for Special Surgery'den Ortopedi Cerrahı Dr. Michael Chen, ağırlık kaldırırken bel yerine bacak gücünün kullanılmasının önemini vurguladı.

Dr. Chen, "Bir nesneyi kaldırırken asla öne eğilmek yerine, dizleri bükerek ve karın kaslarını sıkarak ağırlığı vücuda yakın tutmak gerekti. Bu basit teknik, bel diskleri üzerindeki kesme kuvvetlerini en aza indirdi" diye konuştu.

4. Uyku Kalitesi ve Yatak Seçimi: Geceleri Omurganın İyileşme Süreci

Kalitesiz bir yatak ve yanlış uyku pozisyonu, gece boyunca omurganın kendini yenileme kabiliyetini olumsuz etkiledi.

İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi Uyku Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Sarah Jones, orta sertlikteki bir yatağın ideal destek sunduğunu ifade etti.

Dr. Jones, "Yan yatanlar için dizlerin arasına bir yastık koymak, sırtüstü yatanlar içinse dizlerin altına küçük bir rulo yastık yerleştirmek, omurganın doğal hizasını korumasına ve kasların tamamen gevşemesine yardımcı oldu" dedi.

5. Kilo Kontrolü ve Hidrasyon: Bütünsel Yaklaşım

Fazla vücut ağırlığı, özellikle karın bölgesindeki yağlanma, omurgaya ekstra stres bindirerek bel ağrısı riskini yükseltti. Ayrıca, omur disklerinin büyük bir kısmı sudan oluştuğu için yeterli hidrasyon hayati önem taşıdı.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nden (INSERM) Beslenme Uzmanı Dr. Jean-Pierre Dubois, bu iki faktörün önemini dile getirdi.

Dr. Dubois, "Sağlıklı bir kiloyu sürdürmek, omurganın yapısal yükünü azalttı. Buna ek olarak, bol su tüketimi, disklerin esnekliğini ve şok emme kapasitesini korudu; zira susuz kalan diskler daha kırılgan hale geldi" sözleriyle konunun bütünsel boyutunu açıkladı.