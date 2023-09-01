Belarus: Polonya hava sahamızı ihlal etti

Belarus, Polonya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Belarus: Polonya hava sahamızı ihlal etti

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya’ya ait askeri helikopterin Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Polonya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

Polonya'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Polonya’nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi.

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