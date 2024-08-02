Belediye başkan yardımcısı halı sahada kalp krizi geçirdi

Turan Uzun, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, halı saha maçında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğü fark eden arkadaşları hemen 112'yi aradı. Yarım saat boyunca yapılan kalp masajının Uzun, hayata tekrar tutundu ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Uzun'un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bursa'nın tanınmış isimleri arasında yer alan Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olan Turan Uzun'un, spor ve sosyal aktivitelerle aktif olarak ilgilendiği biliniyor.