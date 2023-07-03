Belediye Başkanı timsahla evlendi. Nedeni "yok artık" dedirtti

Meksika'da Belediye Başkanı olan Victor Hugo Sosa Garcia halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. Garcia, "birbirimizi seviyoruz" dedi.

Belediye Başkanı timsahla evlendi. Nedeni "yok artık" dedirtti

İHA

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula’nın Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halkına şans, bolluk ve refah getirmesi için Alicia Adriana adlı timsahla evlendi.

Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi. Düğün öncesinde Alicia Adriana adlı timsaha gelinlik giydirilirken, güvenlik için ağzı bağlandıktan sonra San Pedro Huamelula şehri sokaklarında dolaştırıldı. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. Burada timsah ile Belediye Garcia arasındaki nikah şehrin ileri gelen dini lideri tarafından kıyıldı.

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Belediye Başkanı Garcia, nikah sırasında timsah gelinle evlenmeyi kabul edip etmediği sorulması üzerine, “Sorumluluğu kabul ediyorum çünkü biz birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu. Aşk yoksa evlilik olamaz. Biz birbirimizi seviyoruz ve prenses kızla evlenmeyi kabul ediyorum” cevabını verdi.

GELENEK 1789 YILINA DAYANIYOR

San Pedro Huamelula şehrinde 1789 yılından beri süregelen gelenek zamanında birbirine düşman olan iki topluluğun barışmasını simgeliyor. Her yıl düzenlenen bu temsili evliliğin şehir halkına bolluk, barış ve uyum getirmesi temenni ediliyor.

6.png

dd.png

ekran-alintisi.png

groom-0.jpg

Öne Çıkanlar
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Son Haberler
Baraj gölüne giren genç boğuldu Güncel
Baraj gölüne giren genç boğuldu
Benzine bayram tatilini unutturacak zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun Ekonomi
Benzine bayram tatilini unutturacak zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun
Bir ilimize ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı geldi Güncel
Bir ilimize ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı geldi
Bir ilimizde daha ekmeğe dev zam Ekonomi
Bir ilimizde daha ekmeğe dev zam
Sektörün devi iflasın pençesinde. 15 milyon kişiye hizmet veriyor Ekonomi
Sektörün devi iflasın pençesinde. 15 milyon kişiye hizmet veriyor
İslam Memiş altın sahiplerine son uyarı: Sadece 1 gün kaldı Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine son uyarı: Sadece 1 gün kaldı