Belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Konya’nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, otomobili ile ilçe yakınlarında kaza yaptı. Kazada Başkan Sertdemir’in eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Ankara Karayolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir 06 DCM 683 plakalı otomobili ile Ankara’dan Kulu’ya doğru gelirken önünde seyir halinde olan 68 DC 600 plakalı otomobil ve 06 CEH 028 plakalı kamyon çarpıştı.

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Başkan Sertdemir'in kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapması ile bariyerlere çarpan aracı, daha sonra şarampole inerek ağaca çarptı.

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Kazada Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir’in eşi Zehra Sertdemir yaralandı.

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Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zehra Sertdemir, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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