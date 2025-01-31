Belediyeden örnek davranış

BSDI BLACK SEA Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Trabzon Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve belediye bünyesinde kurulan ‘Trabzon Yaşam Platformu’ gönüllüleri aracılığıyla bir sokak köpeğini sahiplendi. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Kahve isimli sokak köpeğini, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Alemdaroğlu’na emanet etti.

SOKAKTAKİ CANLAR İÇİN DESTEK

Başkan Yardımcısı İskender, gösterdiği duyarlılık için Hüsnü Alemdaroğlu’na teşekkür etti. İskender, yürütülen kampanyayla sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamasının hedeflendiğini belirtti. İskender, "Belediye Başkanımız Ahmet Kaya’nın çağrısına kayıtsız kalmayan, sokaktaki canlarımıza daha iyi yaşam koşulları sunan bütün iş insanlarımıza, Başkanımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.