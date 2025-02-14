Ben Yedder transferi suya düştü

Serie B ekibi Venezia, uzun süredir gündeminde olan Wissam Ben Yedder transferinden vazgeçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, Fransız forvetin imzasını atmaktan son anda geri adım attı.

TRANSFER DÖNEMİ BİTMESİNE RAĞMEN GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

İtalya’da transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen, kulüpler serbest oyuncularla sözleşme imzalayabiliyor. Venezia, Palermo’ya sattığı Joel Pohjanpalo’nun boşluğunu yıldız bir isimle doldurmak istiyordu.

Taraftarlarını memnun etmek isteyen kulüp, Ben Yedder’i gündemine aldı ve oyuncu geçtiğimiz hafta Roma ile oynanan iç saha maçında tribünde görüntülendi. Ancak Sky Sport Italia ve Tuttomercatoweb’e göre Venezia, 34 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.

BEN YEDDER’İN GEÇMİŞİ ENDİŞE YARATTI

Wissam Ben Yedder, Temmuz 2024’te Monaco’dan ayrılmış ve o tarihten beri serbest oyuncu konumundaydı. Ancak Fransız forvetin, eski eşinin suçlamaları ve aldığı iki yıllık ertelenmiş hapis cezası nedeniyle futbol dışı sorunları bulunuyordu. Ayrıca, alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi gören oyuncunun bu durumu, Venezia yönetimi için endişe kaynağı oldu.

VENEZİA ALTERNATİFİNİ BULDU

Ben Yedder transferinden vazgeçen Venezia, forvet hattını güçlendirmek için farklı bir isme yöneldi. Kulüp, son günlerde Belçika ekibi Royal Union Saint-Gilloise’dan Condinho Dos Santos Ntemo’yu kadrosuna kattı. Bu hamle, Venezia’nın Ben Yedder yerine genç ve geleceğe yatırım olarak görülen bir oyuncuya yöneldiğini gösteriyor.