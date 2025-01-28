Bendtner'ın büyüleyici evlilik teklifi

Nicklas Bendtner ve Sus Wilkins, son günlerde mükemmel bir tatil geçiriyor. Çift, deniz, güneş ve palmiyelerle dolu tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerine mutlu anlarını gösterdi. Ancak tatilin sonunda gelen sürpriz, her şeyin önüne geçti.

Eski profesyonel futbolcu Nicklas Bendtner, tatil sırasında Sus’a evlenme teklif etti. Sus Wilkins, bu özel anı Instagram hesabından duyurarak, "Hayatımda verebileceğim en büyük 'Evet'!" ifadeleriyle duygusal anlarını paylaştı.

Sus, 35 yaşında, oyuncu ve influencer olarak tanınan bir isim. Çiftin Miami’deki tatili, çok daha anlamlı bir hale geldi. İlk başta Miami'ye dönüş yapmayı planlayan Bendtner, sonradan rotalarını değiştirdi ve St. Croix’e bilet aldı. Sus, St. Croix’ün kendi ikinci evi olduğunu ve 10 yıl sonra bu adayı tekrar ziyaret ettiğini belirterek, "Gözlerimden yaşlar dökülmeye başladı. St. Croix, benim ikinci evim ve burası 10 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiğim yer," dedi.

ROMANTİK SÜRPRİZLE UNUTULMAZ BİR AN

Nicklas Bendtner, Sus’a unutulmaz bir romantik sürpriz hazırladı. Çiftin Buck Island ve Christiansted’e yaptıkları gezide, şampanya, güzel yemekler ve müzik eşliğinde Nicklas, o büyük soruyu sordu. Sus, "Bir kutu ve bir soru belirdi - ve bu özel anı asla unutmayacağım," dedi. Evlenme teklifinin ardından Sus, duygusal bir şekilde "Şok oldum ve çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Çiftin evlilik teklifinin ardından Instagram paylaşımlarında, Sus’un parmağındaki güzel yüzük dikkat çekti. Evlilik teklifi, sadece bir tatil değil, aynı zamanda hayatlarının en özel anlarından biri oldu.

ÜNLÜ ÇİFTİN TATİLİ

Sus ve Nicklas, tatillerinin büyük bir kısmını Miami’de geçirdikten sonra, sürpriz bir şekilde rotalarını değiştirdi. St. Croix’e yapılan seyahat, hem Sus için hem de çift için son derece anlamlıydı. Sus, 10 yıl aradan sonra St. Croix’e dönmenin ve bu özel anı Nicklas ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Tatil, sadece evlenme teklifinin ötesinde, çiftin ilişkisini daha da güçlendiren bir deneyim oldu.

Çiftin Instagram paylaşımları, her anın güzelliğini ve özel anlarını yansıtıyor. Tatilin sonunda gelen evlilik teklifi, takipçileri de fazlasıyla heyecanlandırdı.

BAŞARILI BİR FUTBOLCU VE INFLUENCER

Nicklas Bendtner, futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla tanınırken, Sus Wilkins de influencer olarak büyük bir takipçi kitlesine sahip. Bu ünlü çift, birbirlerine duydukları sevgiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medya, ikilinin tatillerini ve özel anlarını takipçileriyle paylaşmalarına olanak tanırken, bu tür paylaşımlar onların ilişkisini gözler önüne seriyor.