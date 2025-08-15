Benfica'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusundan paylaşım!

Şu anda Benfica'da oynayan Fenerbahçe'nin eski voleybolcusu Cansu Çetin, eski ve yeni kulübünün eşleşmesi sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Benfica ile eşleşti.İki takım arasında ilk maç 20 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

Şu anda Benfica'da oynayan Fenerbahçe'nin eski voleybolcusu Cansu Çetin, eski ve yeni kulüplerinin eşleşmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cansu Çetin yaptığı paylaşımda, "Allah'ım ne iyi kalpliyim. 3 hafta önceki Benfica-Fenerbahçe maçına Türkiye'den dönüş biletim 1 gün geç diye yetişememiştim, ama bu seferkine..." sözlerini sarf etti.

Cansu Çetin, 2020-2024 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

