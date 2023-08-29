Bergüzar Korel özlemini 'Allahım çok şükür' notuyla gösterdi

Uzun bir süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, yeni dizisi için imaj değiştirmiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı. Yeni görüntüsüyle Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle olan etkileşimini koparmıyor.

Eşi Halit Ergenç'le birlikte önemli bir karara imza atarak İngiltere'ye taşınan Korel, buradan yaptığı paylaşımlarla yeni hayatına dair çarpıcı mesajlar veriyor.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremiyle ilgili çok sayıda paylaşım yapan ve depremzedelere destek olmaya çalışan Korel şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor.

Yeni bir projeyle takipçilerinin karşısına çıkacak olan Korel, Instagram hesabından kış mevsimini ne kadar çok sevdiğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

Kış mevsiminin gelmesi için adeta gün saydığını söyleyen Bergüzar Korel ayağında yün çorapla çekilmiş bir karesine "Bakın yazı sevmek normal bir şey değil! Yapış yapış, klima açıyoruz üşütüyoruz. Eller, ayaklar bir sıcak bir soğuk şişiyor... Allahım çok şükür sonbahara son iki!" notunu düştü.