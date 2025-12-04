Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'ne rektör olarak seçildi. Henüz 42 yaşında olan Deniz, Türkiye'de büyüdü. Bursa Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Almanya'nın Münih kentinde bilgisayar bilimi üzerine lisans eğitimi alan Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki rektörlük görevine 2026 yılının nisan ayında başlayacak.

Deniz'in rektörlük yarışındaki galibiyeti, Alman basınında da büyük ilgi gördü. Birçok gazete, üniversitenin müstakbel rektörüne sayfalarında yer verdi.

Deniz, halihazırda bu okulda rektör yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Üniversitede iki turda yapılan rektörlük seçimine beş aday katılmıştı. Geçen hafta yapılan ilk turun ardından üç adayın çekilmesiyle geriye mevcut rektör Geraldine Rauch ve Fatma Deniz kalmıştı.

Çarşamba günü yapılan oylamada Rauch 18 oyda kalmış, üniversite senatosunun üçte ikisinden fazlasının desteğini alan Deniz de 42 oyla galip gelmişti.

Rauch Mayıs 2024'te, X hesabında beğendiği bir paylaşım nedeniyle "antisemitik eylemlerde bulunmakla" suçlanmış ve istifası istenmişti. Rauch'un başı, Türkiye'de düzenlenen bir Filistin'e destek gösterisinde sırasında çekilen bir fotoğrafı beğendiği gerekçesiyle yanmıştı. Sözkonusu fotoğrafta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nazi sembolü gamalı haç ile birlikte resmediliyordu. İsrail'e desteğini her fırsatta dile getiren Almanya'da bu paylaşım nedeniyle rektör hedef haline gelmişti.

PROF. DR. FATMA DENİZ KİMDİR?

Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Deniz, Bursa Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Almanya'nın Münih kentinde bilgisayar bilimi alanında tamamladı. Deniz, ABD'de Berkeley Üniversitesi'nde de görev yaptıktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki kariyerine başladı.

Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Deniz, halihazırda aynı üniversitede dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.