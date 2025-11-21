Akciğer kanseri, dünya genelinde en yüksek ölüm oranına sahip kanser türleri arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen, tıp ve bilim dünyasından gelen son veriler, erken evrede yakalandığında tamamen iyileşme şansının oldukça yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Uluslararası uzmanlar, sigara kullanımı geçmişi olan ve risk grubundaki bireyler için yapılan beş dakikalık kısa kontrollerin insan hayatını değiştirebildiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ERKEN TEŞHİSİ DESTEKLEDİ

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute - NCI) tarafından yürütülen ve tıp literatürüne giren geniş kapsamlı araştırmalar, akciğer kanseri taramalarının önemini bilimsel olarak doğruladı.

Düşük doz bilgisayarlı tomografi (Low-Dose CT, LDCT) ile yapılan taramaların, risk altındaki hastalarda ölüm oranını belirgin şekilde düşürdüğü tespit edildi. Araştırmacılar, kanserin en erken, lokalize evresi olan Evre 1'de teşhis edildiğinde beş yıllık sağkalım oranının %90’ın üzerine çıktığını bildirdi.

UZMANLARDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Frank Detterbeck, erken taramanın sadece tanı koymakla kalmadığını, aynı zamanda tedavi sürecini kökten basitleştirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Detterbeck, "Rutin tarama, hastaların sadece beş dakikasını alan, minimal invaziv (az girişimli) bir prosedürdür. Bu kadar kısa süren bir kontrolün, bir bireyin ortalama yaşam süresine on yıllar ekleyebilmesi, tıbbi bir mucizedir" açıklamasını yaptı.

İngiliz Kanser Araştırmaları Merkezi'nden (Cancer Research UK) Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Fiona Blackhall, özellikle 50-80 yaş aralığında olan ve son 15 yıl içinde sigarayı bıraksalar dahi 20 paket/yıl (günde bir paket 20 yıl gibi) sigara öyküsü bulunan kişilerin tarama programlarına mutlaka dahil olması gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Blackhall, bu kısa tarama prosedürlerinin maliyet etkinliğinin ve hayat kurtarma potansiyelinin altını çizerek, "Kanserle mücadelede en güçlü silahımız 'erken farkındalık' oldu" sözlerini kaydetti.

Bilim insanları, akciğer kanserinde geç kalındığında tedavinin zorlaştığına ve başarı şansının düştüğüne işaret ederek, risk grubundaki bireylere periyodik taramaları aksatmamaları yönünde çağrıda bulundu.